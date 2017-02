Heute startet mit dem diesjährigen Six-Nations-Turnier eine Sportveranstaltung der Superlative: Bis zu 80 000 Zuschauer in den Stadien und Millionen vor dem Fernseher fiebern mit, wenn die Rugbygrossmächte England, Frankreich, Irland, Wales, Schottland und Italien den Titel unter sich ausmachen. So populär Rugby in diesen Nationen auch ist, in der Schweiz handelt es sich nach wie vor um eine Randsportart.

Doch nicht so in der Region Baden: Hier hat sich in den letzten 23 Jahren einiges getan. Intensive Fights mit Grasflecken auf Trikots und Shorts sowie blauen Flecken am ganzen Körper – das gibt es nicht nur in den Arenen des Six-Nations-Turniers, sondern auch auf dem Sportplatz des Würenloser Schulareals.

Seit 1994 treffen sich hier die Spieler des Rugby Clubs Würenlos zum Training. Zu verdanken ist dies unter anderem dem Würenloser Realschullehrer Urs Hoessly, dem Gründer des Rugby Clubs. Offiziell gehört er nicht mehr dem Trainerstab an, engagiert sich aber nach wie vor stark für seinem Klub. Der 51-Jährige steht immer noch häufig an der Seitenlinie.