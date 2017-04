Kevin Leuthard sitzt in der kleinen, aber feinen Galerie im Oederlin-Areal in Ennetbaden. Umgeben ist er von seinen Bildern: Leinwände verschiedener Grössen, die er mit Papierknäueln, CDs, Spiegeln und bunten Sprühfarben zu abstrakten Kunstwerken gestaltet hat. «Die Leidenschaft für die Kunst habe ich zufällig entdeckt», sagt er und fügt an: «Ich habe meiner Mutter vor drei Jahren zu Weihnachten ein Bild gemalt. Dann wuchs plötzlich die Lust, etwas Grosses auf Leinwand zu bringen.» Seither gestaltet er in seiner Freizeit Bilder.

Oederlin-Areal perfekter Standort

Die ersten paar Jahre malte Leuthard nur für sich zu Hause in Künten. Später ermutigten ihn Kollegen und Familie, die Werke auszustellen. «Auch, weil der Platz im Geschäft meines Vaters in Stetten immer enger wurde.» In der Galerie im Oederlin-Areal hat Leuthard nun genug Raum, um seine Bilder dem Publikum zu präsentieren. «Ich finde den Standort genial, die Mieter sind bunt durchmischt. Das passt gut zu mir und meinen Bildern», sagt Leuthard. So befinden sich auf dem Areal zahlreiche Betriebe – von der Bier-Brauerei, zum Architekturbüro bis hin zum Kampfkunststudio und Fotografie-Atelier.