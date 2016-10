Jetzt will er mit einer Anfrage vom Stadtrat wissen, ob die Sicherheitsregeln eingehalten werde. Damit gelangt das Thema Sicherheit für die Öffentlichkeit nach über einem Jahr Bauzeit am Schulhausplatz auf das politische Parkett.

Lasten über fahrende Autos

Während der ersten Bauphase musste die Neuenhoferstrasse mit einem Schutztunnel gesichert werden, weil regelmässig Lasten über die Strasse gingen. Gesamtprojektleiter Marcel Voser weist darauf hin, dass es nur noch zu wenigen Lastüberführungen über die Neuenhoferstrasse respektive über die befahrene Kreuzung komme. Je nach Blickwinkel könne auch die Sicht täuschen, stellt Voser die Beobachtungen von Füllemann infrage.

Ein längerer Augenschein vor Ort ergab folgendes Bild: Die beiden Kräne bedienen vorwiegend ihre Baufelder, sodass die Lasten am Kran in der Regel nicht über den rollenden oder den stehenden Verkehr gehoben werden. Doch zwischendurch müssen Material oder Gerätschaften auch über die Strasse respektive die Kreuzung hinweggeschwenkt werden. Dem Kranführer ist es nicht möglich, das immer genau dann zu tun, wenn der Verkehr steht und sich kein Fahrzeug unter der Last befindet. Das bestätigt der Kranführer selber, hält aber fest, dass weder Beton noch sonstige Risikolasten über die Strasse geführt würden.

Baustellenchef Otmar Burchia ist sich aufgrund seiner Erfahrung heikler Situationen bewusst: «Wir treffen sämtliche Vorkehrungen, damit nichts passiert. Alle Bauarbeiter werden regelmässig punkto Sicherheit geschult und sind sich ihrer Verantwortung bewusst.» Doch Burchia bleibt realistisch: «Bei einer Grossbaustelle im städtischen Gebiet wie hier, wo der Verkehr zu funktionieren hat und so viele Menschen daran vorbeigeführt werden müssen, bleibt ein Restrisiko immer bestehen.» Wollte man dieses ausschliessen, so hätten die Fahrzeuglenker lange Staus und die Passanten grosse Umwege in Kauf zu nehmen. «Und das ist nicht im Interesse der Bauherrschaft», sagt Burchia.

Wie lauten die Sicherheitsregeln?

Füllemann war in seiner beruflichen Tätigkeit zuständig für die Arbeitssicherheit von Holcim. Er erklärt: «Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass sich Personen unter einer hängenden Last bewegen, auch nicht in Fahrzeugen.» Seine Rückfragen bei der Suva habe ergeben, dass die von ihm geschilderte Situation den geltenden Sicherheitsregeln widersprechen würde. Die korrekte Vorgehensweise verlange eine Verkehrsregelung, die sicherstelle, dass sich zu keinem Zeitpunkt Personen oder Fahrzeuge mit Personen unter hängenden Lasten befinden würden.