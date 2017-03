Schon bei den ersten Klängen, die durch das ausverkaufte Royal schwingen, wird klar: Diese Platte ist anders. «Quiet Man» heisst der Song, der stilbildend werden sollte für das gesamte dritte Album der fünf Badener. Das Lied setzt mit präzisen Keyboardakkordanschlägen ein, Samples und E-Drums treten hinzu, die an Discomusik der späten 70er-Jahre erinnern.

Frontsänger Valentino Scussel hält das Mikrofon eng umfasst und nahe an den Mund. Er trägt eine runde Sonnenbrille und Béret. Die Worte hauchend, wie gesprochen zuerst, werden immer melodischer. Zwei Backgroundsängerinnen wiederholen jeweils eine Oktave höher die Vers-Enden. Gitarre und Bass kommen hinzu, das Lied gewinnt an Geschwindigkeit und mit dem Refrain erreicht es wieder jene Rock ’n’ Roll-Note, für die Who’s Panda bekannt ist.

«Quiet Man»: eine Kehrtwendung

«Vintage Disco» nennen die Jungs die neue Stilrichtung, die sie mit ihrem dritten Album beschreiten. «Haben wir uns früher stärker an anderen Bands und Musikern orientiert, ist dies wohl unser ‹eigenstes› Album, das wir bisher gemacht haben», so Valentino Scussel. «Quiet Man» ist eine Kehrtwendung nach innen und das spürt man. Das Lied entstand im Sommer 2015 auf einer zweiwöchigen Auszeit in einem alten Bauernhaus im Appenzell und prägte sämtliche Lieder, die nachfolgen sollten. Im Appenzell entstanden auch die Hitverdächtigen «Crimson Sky» und «Run Run». Die Lyrics in diesen Liedern sind überlegter, tiefer und handeln nicht mehr nur von «pretty women» (God Bless them pretty women, 2014) sondern von Liebesschmerz, Veränderungen und Selbstreflexion.