Dass Nahrungsmittel in der Schweiz generell teuer sind, ist weitweit bekannt. Der Preis des «Luksus», den es zurzeit auf dem Zürcher Sechseläutenplatz im Rahmen des Weihnachtsdorfs zu erstehen gibt, stellt nun alles in den Schatten und sprengt die Vorstellungskraft. Hinter diesem Namen versteckt sich jedoch kein Fünf-Gänge-Menü eines Luxusrestaurants, sondern ein Hotdog. Wer sich den teuren Imbiss leisten will respektive kann, muss 250 Franken hinblättern.

Es fragt sich: Wer kommt auf die Idee, einen Hotdog für einen solchen horrenden Preis anzubieten? Hinter der Aktion stecken die Street-Food-Verkäufer von «Heissihønd» aus Wettingen. Dieser wurde Anfang Jahres von Jasmin Feierabend und Robin Deb Jensen gegründet. Seitdem sind die beiden mit ihren dänischen Hotdog-Kreationen unterwegs, die sie den Passanten anbieten.

Teuerstes Fleisch, teuerster Trüffel

Seinen Preis hat der edle Snack den kostspieligen Zutaten zu verdanken. «Das Würstchen besteht aus Kobe-Rindfleisch, dem derzeit teuersten Fleisch der Welt», sagt Feierabend. Die Edelwurst, die gerade mal 80 Gramm auf die Waage bringt, hat einen Preis von rund 70 Franken. Verfeinert wird der Leckerbissen mit der wahrscheinlich teuersten Trüffelsorte: dem Alba-Trüffel, persischem Safran und dem sündhaft teuren Cristal-Roederer-Champagner, der als Sauce dient. «Das sind die edlen Komponenten, sagt Robin Deb Jensen. Die übrigen Zutaten sind Brot, Ketchup, Senf, dänische Remoulade, Zwiebeln und eine eingelegte Gurke mit einem Pfefferkorn.