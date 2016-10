Demuths Unzufriedenheit mit der Auswahl, wie sie sich derzeit abzeichnet, liegt nicht nur an der erneuten Kandidatur Geri Müllers, der «meiner Meinung nach darauf verzichten würde, wenn es ihm um das Wohl der Stadt ginge». Unzufrieden sind Demuth und seine Partei mit der CVP-Fraktion im Einwohnerrat, weswegen unklar ist, ob sie die CVP im allfälligen Stadtammannwahlkampf offiziell unterstützen wird. «Immer wieder hört man, der Badener Einwohnerrat sei zur Mehrheit bürgerlich. Das entspricht leider nicht der Wahrheit. Bürgerlich abgestimmt haben in den vergangenen Jahren einzig die SVP und FDP, während die CVP zumeist linke Mehrheiten verursachte.» So richtig zufrieden wäre er deshalb auch mit einem CVP-Stadtammann nicht, sagt Demuth.

Gedränge um Stadtrat-Sitze?

Ebenso spannende Wahlen zeichnen sich für den Stadtrat ab, wie Gespräche mit den Parteien zeigen:

GLP-Fraktionspräsident Sander Mallien erwartet mindestens 11 Kandidaten für die 7 Sitze. «Kein amtierender Stadtrat hat bisher angekündigt, nicht mehr antreten zu wollen.» Ob die GLP einen Kandidaten stellen werde, hänge von den Ergebnissen der Badener Grossratskandidaten ab. Womit auch klar ist, wer für eine mögliche Stadtratskandidatur zuerst infrage kommt: Sander Mallien selber, Gian von Planta oder Fiona Hostettler.

Die SP hat vergangenes Jahr den zweiten Stadtratsitz neben Regula Dell’Anno an Erich Obrist verloren. Stadtpartei-Präsidentin Selena Rhinisperger: «Unsere Partei zählt wählermässig zu den stärksten in der Stadt. Darum prüfen wir natürlich, zwei Kandidaten oder Kandidatinnen für den Stadtrat ins Rennen zu schicken.» Spätestens an der GV im Frühling soll eine allfällige Nomination durchgeführt werden. Nicht ausgeschlossen wird auch eine Kandidatur für das Stadtammann-Amt.

Die FDP wird bei den Stadtratswahlen versuchen, einen zweiten Sitz zu erobern. Aber mit wem? FDP-Co-Präsident Tobi Auer bestätigt, dass man den erfahrenen Roger Huber für eine weitere Amtszeit angefragt habe und für den zweiten Sitz Gespräche mit mehreren Kandidatinnen und Kandidaten führe. Gemäss az-Informationen kommen dafür unter anderem Mario Delvecchio infrage, der 2015 gegen Erich Obrist (parteilos) unterlag, sowie die Einwohnerräte Andrea Libardi, Philippe Ramseier, Daniel Schneider oder Antonia Stutz.