Am 23. Oktober tritt Gemeindeammann Markus Dieth (CVP) zu den Regierungsratswahlen an: Er soll den Sitz des nicht mehr antretenden Finanzministers Roland Brogli erben. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 27. November statt. Sollten die Stimmberechtigten Dieth in den Regierungsrat wählen, muss seine Nachfolge geregelt werden. Es gilt zu bestimmen, wer in den Gemeinderat rutscht und wer neuer Gemeindeammann wird. Folgende Termine wurden fixiert: Sollte Dieth am 23. Oktober gewählt werden, würde ein erster Wahlgang am 18. Dezember erfolgen; ein möglicher zweiter Wahlgang am 12. Februar 2017. Tritt letzterer Fall ein, würde Frau Vizeammann Antoinette Eckert (FDP) das Ammann-Amt vorübergehend übernehmen. Denn: Die Regierungsräte werden ab 1. Januar 2017 ins Amt gewählt. Der vakante Gemeinderatssitz hingegen würde bis zur Wahl nicht besetzt, die Exekutive also aus sechs statt sieben Mitgliedern bestehen. Würde Dieth erst am 27. November gewählt, verlängert sich die Vakanz. (ces)