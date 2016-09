Es kehrte Ruhe ein, nachdem das Stimmvolk im November 2015 mit einer Dreiviertelmehrheit der Rechtsformänderung des Regionalen Pflegezentrums Baden (RPB) zugestimmt hatte. Die kritischen Stimmen sind mehrheitlich verstummt. Bei der Regionalen Pflegezentrum Baden AG (RPB) wird seither heftig an der «Strategie 2015+» gefeilt respektive an ihrer Umsetzung gearbeitet.

Bereits zuvor hat die RPB-Führung mit der zuständigen Stadträtin Regula Dell’Anno, seit 1. Januar 2016 Verwaltungsratspräsident, die Stossrichtung bekannt gegeben. Das RPB legt mit ihrer Strategie den Fokus nicht mehr auf Expansionskurs, sondern auf die Region.

Das bedeutet, dass es die Aussenstationen abgeben beziehungsweise sich von ihnen trennen will. Das gilt für den im 2012 für 6,5 Mio. Franken erworbenen Sonnenblick in Wettingen wie für die Aussenstandorte in Oeschgen, Laufenburg und Bad Zurzach, wo man neue Betreiber sucht oder die Mietverträge kündigen wird.

Mit den Neubau-Projekten auf dem RPB-Areal wird man die 500 Stellen jedenfalls beibehalten können. Regula Dell’Anno bestätigt: «Es ist vorgesehen, die Tätigkeit an den Aussenstandorten erst dann einzustellen, wenn die Neubauten auf dem RPB-Areal bezogen werden.» Wie das an den verschiedenen Standorten gelöst werden soll, sei derzeit Gegenstand von Gesprächen, sagt Dell’Anno. Auch für den Sonnenblick sucht man einen Übernehmer.

Alterswohnen auf dem RPB-Areal

Auch im Kerngeschäft, der Schwer- bis Schwerstpflege, stehen Änderungen an. Beim Pflegebereich nimmt das RPB eine Umlagerung von Plätzen bei den Spezialgebieten vor. Das gilt für die Demenz- und Schwerstpflege aber auch für den palliativen Bereich des Sterbens.

Neu kommt auf dem RPB-Areal das Alterswohnen hinzu. Es sind 80 Wohnungen vorgesehen, vorwiegend 2,5-Zimmer-, aber auch 3,5- und 1,5-Zimmer-Wohnungen. Mieter können zusätzliche Leistungen beziehen (Reinigung, Wäsche, Mahlzeiten etc.). Für die Pflege bietet das RPB ihre Spitex an. Alle Angebote wird das RPB gemäss Strategie künftig nur am Standort Baden anbieten.