Ihre Städte zu Tisa-freien Zonen erklärt haben bereits Genf und Lausanne. In mehreren Deutschschweizer Städten laufen dazu Debatten, so in Zürich und Bern. Zwar können die Mitgliedstaaten den Zugang zu ihrem Markt in gewissen sensiblen Bereichen einschränken. So beabsichtigt die Schweiz, keine Service-public-Dienstleistungen in ihr Angebot aufzunehmen. Gegner des Abkommens zweifeln jedoch daran, dass die staatliche Grundversorgung tatsächlich von den Verhandlungen ausgenommen werden kann. Sie verweisen auf von Wikileaks veröffentlichte Anhänge zum eigentlichen Abkommen, die für Vertragsstaaten ebenfalls bindend seien.

Weil die genauen Details des Vertrages noch nicht bekannt sind, könne das Abkommen derzeit aus Sicht der Stadt zwar noch nicht sachlich gewürdigt werden; dennoch hat der Stadtrat der Forderung nach einer Tisa-freien Zone im Sinne eines politischen Zeichens zugestimmt. Man darf gespannt sein, wie der mehrheitlich bürgerliche Einwohnerrat den stadträtlichen Antrag beurteilen wird. Dies, weil sich viele Schweizer Unternehmen vom Abkommen einen besseren Zugang zu ausländischen Märkten erhoffen.