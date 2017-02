Stück soll aufrütteln

Als Zuschauer weiss man nie, ob es politisch korrekt ist, sich über all dies zu amüsieren. Wer das Stück aber auf eine billige Satire reduziert, tut Matti unrecht: Der 52-Jährige will mit seiner Aufführung, die er schon in Zürich und Berlin gezeigt hat, aufrütteln. Matti hat vor der Inszenierung im noch leeren Teatro gesagt: «Ich finde es schön, wenn ich nach der Aufführung Feedback vom Publikum bekomme.» So sagte ihm etwa eine Mutter nach einer Aufführung in Zürich: «Ich habe nun verstanden, weshalb sich meine lesbische Tochter so verhalten hat.»