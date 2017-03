Alter: 41. Beruf: Kommunikationsberater (Inhaber und Geschäftsführer cometris AG, Zürich). Zivilstand: Verheiratet, zwei Buben (8 und 6).

1. Was können Sie besser als Ihr Kontrahent?

Ich rede hier über mich, nicht über andere. Ich habe mit meinem 10-Punkte-Programm gezeigt, dass ich weiss, wohin ich die Stadt bringen will. Man spricht mir zu, dass ich die Fähigkeit zur Umsetzung mitbringe. Ich habe bei verschiedenen Tätigkeiten – beruflich, im Militär und in der Freizeit – gelernt, unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Umfeldern zu führen und zu begleiten. Kommunizieren und Vertrauen zu schaffen, sind mein Alltag. Und ich gehe mit Freude auf meine Mitmenschen zu.

2. Sie gehören der CVP an. Beten Sie und wann waren Sie letztmals in der Kirche?

Die CVP ist eine Partei und keine Konfession. In der Politik zählen für mich die Inhalte der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen, und nicht, ob jemand jüdisch, buddhistisch oder Atheist sein will. Ich bin reformiert und ja, es kommt vor, dass ich bete. Aber nicht als Ritual, sondern wenn mir danach ist. Das letzte Mal in der Kirche war ich vor Weihnachten.

3. Ihr bisher grösster Erfolg und Ihre bisher grösste Niederlage?

Beruflich ist mein bisher grösster Erfolg sicherlich, dass der vormalige Eigentümer meiner Firma mir das Vertrauen gab, sein Lebenswerk weiterzuführen. Mein grösster Misserfolg war wohl, dass ich damals als junger Vereinspräsident nicht energischer eingriff, als vor 12 Jahren die Geschäftsleitung des Nordportals in den ersten Monaten nach der Eröffnung keine Zahlen lieferte und der Betrieb in der Folge Konkurs ging. Dies, nachdem wir zuvor die «Halle 36» saniert und einen neuen Betrieb ermöglicht hatten.

4. Wer ist Ihr politisches Vorbild?

Ich bewundere rhetorisch brillante Charismatiker wie Winston Churchill oder Barack Obama, auch wenn ich bei Obama mit vielem inhaltlich nicht einverstanden war. Und ich bewundere starke, mutige Frauen, die in der Politik oder auch in Wirtschaft und Gesellschaft Spuren hinterlassen haben. Lokal kann ich sagen, dass Frau Gemeindeammann Susanne Voser meinen Respekt hat dafür, wie sie die Herausforderungen in Neuenhof angegangen ist. Oder auch Edith Saner, seit vielen Jahren an der Spitze von Birmenstorf.

5. Sind Sie für oder gegen eine Fusion mit umliegenden Gemeinden?

Wie ich bereits in meinem 10-Punkte-Papier ausgeführt habe, steht der Nutzen für die Menschen im Zentrum und nicht die Strukturen. Insbesondere, weil Synergien und Einsparungen bei Fusionen häufig nicht im erwarteten Mass eintreten. Die Strukturen einer Fusion können später folgen, wenn es sinnvoll ist. Aber: Als Bezirkshauptstadt ist das Denken und Handeln über die Stadtgrenzen hinaus zentral, Baden muss für die Region wieder die Führungsrolle wahrnehmen können.

6. Baden muss sparen. Wo soll ganz konkret gespart werden?

Wir müssen die grossen Kostenblöcke im Auge behalten. Es darf nicht sein, dass Investitionen plötzlich ein Drittel mehr kosten, als sie im Wettbewerb verabschiedet wurden. Wir müssen auch mal auf etwas verzichten können und den Mut haben, auf frühere Entscheide zurückzukommen. Die Verwaltung hat zudem eine Grösse, wo eine Plafonierung und wohl auch einzelne Reduktionen angezeigt sind. Und wir können bei externen Gutachten sparen, weil in der Stadt durchaus qualifizierte Fachkräfte arbeiten.

7. Was würden Sie anders machen als der amtierende Stadtammann?

Ich komme auf den vorherigen Punkt zurück. Ich entscheide, und ich will, dass auch die Mitarbeitenden entscheiden und dafür geradestehen. Das ist eine Frage der Führung. Ausserdem weiss ich, dass ein Gremium nach aussen nur dann stark und glaubwürdig ist, wenn die Mitglieder untereinander einen offenen Umgang pflegen und sich gegenseitig helfen. Und der Dialog mit den Unternehmen muss gestärkt werden. Das sind drei wichtige Punkte, aber nicht die einzigen.

8. Wieso glauben Sie, können gerade Sie die Blockadesituation im Stadtrat wieder lösen?

Ich war nicht Teil des Stadtrats, als er sich vor zweieinhalb Jahren zerstritt, und ich bin unbelastet von Geschichten aus vergangenen Wahlen. Ich habe zu allen Stadträtinnen und Stadträten ein gutes Verhältnis. Hinzu kommt, dass man mir wertvolle kommunikative Fähigkeiten und eine gute Portion Empathie zuschreibt. Und als langjähriger Zunftmeister der Spanischbrödlizunft weiss ich auch, dass Humor Wunder wirkt! Sie arbeiten auch lieber, wenn Sie zwischendurch einmal lachen können.

9. Wieso sind Sie der bürgerliche Kandidat, der in der Endausmarchung gegen Geri Müller und Erich Obrist die besseren Chancen hat?

Vorab sollten die obigen Punkte bereits Antworten liefern. Aber: Bei der Stadtammannwahl geht es nicht in erster Linie um Parteien. Es geht um Persönlichkeiten. Ich weiss, dass ich Stimmen aus allen Lagern holen kann. Aus diesem Grund bin ich nicht einfach der bürgerliche Kandidat. Ich bin der Kandidat aller, die Baden nach vorne bringen wollen.

10. 30. März, Nominationsversammlung: Sie haben einen Schlusssatz, mit dem Sie die Parteibasis für Ihre Nomination überzeugen können.

Ich habe Visionen für unsere Stadt, ich habe Pläne zur konkreten Umsetzung und ich habe die Fähigkeiten, diesen zum Durchbruch zu verhelfen, damit Sie und ich morgen mit Freude sagen: Ich bin Badener.