Andermatt holte in Baden am zweitmeisten Stimmen (1736), gefolgt von Stadträtin Regula Dell’Anno (1604), die aufgrund dieses Ergebnisses durchaus Stadtammann-Gelüste bekommen könnte. Die ersten acht Ränge in Baden werden allesamt von SP-Kandidaten und -Kandidatinnen belegt. Es folgen nämlich Simona Brizzi (1562, Ennetbaden), Lea Schmidmeister (1519, Wettingen), der abgewählte Badener SP-Bezirksparteipräsident Florian Vock (1505), der Badener Gewerkschafter Kurt Emmenegger (1478) und Max Chopard (1440, Obersiggenthal).

Danach folgt von den Grünen Ruth Müri (1316) als zweitrangierte Stadträtin. Noch vor Marianne Binder, bestgewählte CVP-Grossrätin in Baden, rangiert sich in Baden die Untersiggenthaler Grüne Kim Lara Schweri. An dritter Stelle bei der CVP liegt Reto Schmid mit 912 Badener Stimmen, also rund 250 mehr als sein Parteikollege und Stadtrat Matthias Gotter. Schmid schaffte es im Bezirk sogar auf den ersten Ersatzplatz; was auch bei ihm Stadtammann-Ambitionen wecken könnte.

Links und rechts bald paritätisch

Die Bürgerlichen der Stadt Baden haben ein Jahr vor den nächsten Parlamentswahlen keinen Grund zum Lachen: SVP und FDP haben zwar nur knapp 1,5 Prozent Wähleranteile verloren, die CVP beinahe deren zwei. Doch die SP hat beinahe sechs Prozent zugelegt, die Grünen knapp zwei. Rechnet man zu den Wähleranteilen der SP und Grünen diejenigen der GLP hinzu, so kommt man annähernd auf 50 Prozent.

In Wettingen liegen die Mehrheiten noch deutlich auf der bürgerlichen Seite: Zwar büssten die SVP ein Prozent und die FDP gegen zwei Prozent an Wähleranteilen ein, so durfte die CVP um 0,62 Prozent zulegen. Auch in Wettingen waren es die Linken, die stärker wurden: die SP mit plus 3,29 Prozent Wähleranteil, die Grünen mit 0,57.