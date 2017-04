Wo bis vor kurzem gebaggert, gehämmert und betoniert wurde, herrscht gespenstische Ruhe. Kein Wunder, es ist 18 Uhr, die Bauarbeiter geniessen ihren Feierabend. Mit Ausnahme von Patrick Hauser: Der gelernte Strassenbauer dreht einen letzten Kontrollgang durch die Baustelle am Schulhausplatz in Baden. Sind die Container verschlossen, die Kranen gesichert? Stehen die Elektrogeräte an ihrem Platz? Der 35-Jährige drückt vor der «Kiste» das Tor zur neuen Fuss- und Veloebene zu und macht sich auf den Weg Richtung Containerdorf beim Bezirksgebäude. «Jetzt kommt der schönste Moment im Tag», sagt er müde, aber mit einem Lächeln im Gesicht: «Wenn ich das Magazin schliessen kann.» Hauser öffnet die Tür des Containers, zieht seinen Helm aus und legt diesen in ein Fach. «So, nun heisst es auch für mich: Feierabend.»

Hausers Arbeitstag geht dort zu Ende, wo er vor rund zwölf Stunden begonnen hat. Rückblende: Es ist 6.30 Uhr, das Containerdorf füllt sich mit Leben – «guten Morgen», «ciao», «olá», ertönt es. Hauser geht zum Magazin und tritt hinein. «Das Erste, was ich jeweils mache, ist warten, bis alle ihr Material abgeholt haben», sagt er. Nach und nach verteilt er Handschuhe, aber auch Schutzbrillen und Gehörschütze. Eine Viertelstunde später sind die Bauarbeiter an ihren Plätzen – Hauser setzt zum Kontrollgang durch die Baustelle an. Mit forschem Schritt läuft er zur Abwasseranlage, wo er die Elektronik prüft. «Das Ganze muss reibungslos funktionieren. Denn hier läuft sämtliches Abwasser zusammen und wird gereinigt», erklärt Hauser. So würden alleine nur beim Jetten, wenn mittels Höchstdruck-Wasserstrahlen Beton abgetragen wird, rund 250 Liter Wasser pro Minute verbraucht.

Danach peilt Hauser «die Höhle des Löwen an», wie er zu sagen pflegt – den Bereich beim Schlossbergtunnel. Es ist laut, das künstliche Licht wirft grosse Schatten. Hauser mahnt zur Vorsicht: «An den Wochenenden wird der Strom abgestellt und man sieht hier rein gar nichts mehr.» Deshalb sei es gefährlich, wenn sich jemand unbefugt Zugang zur Baustelle verschaffen würde. «Viele sind sich den Risiken nicht bewusst. Doch wenn man nicht aufpasst, ist schnell etwas passiert.» So ist der erfahrene Bauarbeiter selber einmal gegen ein Armierungseisen gelaufen. Die Narbe trägt er noch heute am Schienbein.

Bis zu 50 Kilometer zu Fuss unterwegs

Seit 15 Jahren arbeitet Patrick Hauser für die Baufirma Granella, die im Dezember 2016 mit der Umbricht AG zur Aarvia Gruppe fusioniert ist. «Mir gefällt die Arbeit einfach. Jeder Tag ist anders. Ich kann draussen sein und habe viel Bewegung», sagt er. Gemäss Schrittzähler absolviere er zwischen 40 und 50 Kilometer täglich. «Und nicht nur das. Als Bauarbeiter kann ich mir eine ‹Zigi› anzünden, wann immer ich will. Im Büro ist das nicht möglich», fügt er mit einem Schmunzeln an. Normalerweise ist er bei Bauprojekten als Strassenbauer im Einsatz, doch am Schulhausplatz hat er eine besondere Rolle inne: Er ist der «Papi» der Baustelle, wie die Kollegen ihn nennen – oder wie Hauser lieber sagt: «Mädchen für alles». So ist er beispielsweise für das Material verantwortlich, er plant und nimmt Anlieferungen entgehen, flickt Werkzeuge und ist zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wird.