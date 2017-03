Im Dezember 2015 wurde sie eingeweiht: die Velostation am Bahnhof Baden. Doch im ersten Betriebsjahr der 830 000 Franken teuren Anlage wurden lediglich 42 Jahresabos verkauft. Rund ein Drittel betrug die Auslastung (siehe az vom 7 Dezember 2016).

Die meisten der 177 Velo-Parkplätze blieben leer. Nun geht die Betreiberin des politischen Zankapfels, Badenmobil, in die Preisoffensive. In einer Aktion bietet sie das Jahresabo um stolze 50 Prozent günstiger an. Die Kunden bezahlen 75 anstatt 150 Franken. Dies entspricht 20 Rappen pro Tag.

«Wir wollen, das möglichst viele unser Angebot nutzen und auch die Vorteile, die solch eine Station bietet, erleben», sagt Beatrice Meyer, Geschäftsführerin von Badenmobil. Das Angebot gelte solange Vorrat, teilt Badenmobil mit. Die Abonnemente können bei der Mobilitätszentrale am Bahnhofplatz Baden bezogen werden.

Hubert Kirrmann von Pro Velo Baden befürwortet das Angebot: «Die Velostation muss belebt werden, und das günstige Jahresabo ist sicher eine gute Idee.» Die Velostation bietet neben den Abstellplätzen auch eine Ladestation für E-Bikes, Schliessfächer sowie eine Pumpstation. Die Kunden haben auch die Möglichkeit, ihr Velo vor Ort vom Velohändler BikeZone reparieren zu lassen. (mlm)