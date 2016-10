Die Fahndungssendung «Aktenzeichen XY» zeichnet später diesen Morgen nach:

Heidi sitzt am Küchentisch ihrer WG, giesst Filterkaffee ein. Nimmt einen weissen Karton, schreibt mit Filzstift darauf: ZÜRICH–BASEL. «Gibts noch Kaffee?», fragt Heidis Mitbewohnerin, die verschlafen in die Küche schlurft. «Bedien’ dich!»

Die Mitbewohnerin sieht den Karton und sagt: «Autostopp wär nichts für mich. Ich hätte viel zu viel Angst.» Heidi, aufgewachsen in Ulm, beschwichtigt in breitem Schwäbisch: «Trämpe isch umweltfründlich und koschtet nix!» Ausserdem müsse man als angehende Journalistin möglichst viele Leute kennen lernen. «Wer weiss, vielleicht isch auch mal en interessante Medienmensch dabei!» Autostopp bedeutet für Heidi Scheuerle Freiheit und Abenteuer. Obwohl ihr SF DRS die Reisespesen bezahlen würde, steht sie lieber mit dem Karton an den Strassenrand.

319 Verdächtige, aber keine Spur

Swissair-Mitarbeiter Hansruedi B. fährt an diesem Mittag nach Kloten zur Arbeit. In Kreuzlingen bemerkt er eine Autostopperin – und nimmt sie mit. Auf dem Rastplatz Forrenberg bei Winterthur setzt er sie wieder ab. Im Polizeirapport heisst es später: «offensichtlich im gegenseitigen Einvernehmen und weil sich die Richtungen zum Ziel trennten».

Zur gleichen Zeit, es geht jetzt gegen 13 Uhr, macht der Lastwagenchauffeur Paul F. Mittagspause am Forrenberg. Von seiner Führerkabine aus sieht er, wie Heidi Scheuerle eine Mitfahrgelegenheit in Richtung Zürich sucht. Sie war ihm sofort aufgefallen: Bei Autos hält sie Karton und Daumen in die Luft, bei Lastwagen dreht sie sich ab.

Ungefähr um 12.55 Uhr bemerkt er, dass sich die Frau abgesetzt hat. «Unter welchen Umständen und zu welchem Zeitpunkt genau dies geschah, ist nicht rekonstruierbar, weil Paul F. zwischenzeitlich den ‹Blick› las.»

Am 10. Oktober erstattet die Mitbewohnerin Vermisstenanzeige. Am 11. Oktober meldet auch ein Freund aus Zürich, bei dem Heidi Scheuerle nach langen Arbeitstagen im Fernsehstudio unterkam, sie als vermisst. Am 12. Oktober wird die Vermisstmeldung über Radio und Fernsehen verbreitet, die Polizei hängt «auffällige Plakate mit dem Titel ‹spurlos verschwunden›» entlang den Autobahnen auf. Die «SonntagsZeitung» titelt: «TV-Mitarbeiterin verschwunden» und der «Blick» fragt: «Vermisste Heidi: Ein Verbrechen?»

Die Thurgauer Polizei ermittelt sofort in alle Richtungen. Sie durchsucht die WG in Kreuzlingen – findet aber nichts, was ein Verschwinden erklären könnte. Sie fragt bei der Familie, an der Uni, in Spitälern nach. Sie sucht unter Häftlingen, die wegen Sexualstraftaten sitzen und zur fraglichen Zeit Hafturlaub hatten, nach möglichen Tätern. Sie überprüft alle Kreditkartenbenützer, die am Tag von Heidis Verschwinden auf den Rastplätzen Forrenberg und Kemptthal einkauften. Sogar Meldungen von Pendlern und Wahrsagern wird ernsthaft nachgegangen. 319 Verdächtige – aber keine richtige Spur.