Welcher Abschnitt der Umfahrung Mellingen braucht einen Richtplanbeschluss des Grossen Rats? Diese Frage steht im Raum, weil dem Bau der Strasse Kulturland geopfert wird. Das kantonale Verwaltungsgericht hatte diese Frage auf Druck der Umweltverbände VCS und WWF nur für den Abschnitt 1 bejaht und diesen an den Regierungsrat zurückgewiesen.

Das wollten die Umweltverbände so nicht akzeptieren, denn ihnen ging die Beurteilung zu wenig weit. Auch der Abschnitt zwei sollte einem Richtplanentscheid des Grossen Rats unterliegen. Sie gelangten deshalb am 1. Februar 2016 ans Bundesgericht.

Das Bundesgericht stützt nun diese Haltung, wie am Mittwoch publik wird. Mehr noch: Das Verwaltungsgericht habe die Vorgaben des kantonalen Richtplans "in willkürlicher Weise missachtet" und sich "in einen unauflösbaren Widerspruch gesetzt", wie das Bundesgericht in seinem Urteil schreibt.

Der Kanton als Drückeberger?

VCS und WWF werfen in einer Stellungnahme vom Mittwoch dem Aargauer Departement Bau, Verkehr und Umwelt vor, es habe sich "um die Schaffung der notwendigen Richtplangrundlage drücken" wollen. Der Vorwurf: Das Departement habe, anstatt die notwendige Richtplananpassung dem Grossen Rat vorzulegen, nachträglich mit einer Nebenbestimmung in der Projektgenehmigung die Schaffung von neuem Kulturland erreichen und damit den Nettoverbrauch an solchem unter die für eine Richtplananpassung massgebende Limite von 3 Hektaren bringen wollen.