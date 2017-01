Der Dezember 2016 war so trocken wie seit Jahren nicht mehr. Gemäss den beiden regionalen Wetterstationen von «Meteoswiss» in Oberehrendingen und Dietikon fiel während 45 beziehungsweise 37 Tagen kein einziger Regentropfen.

Erst am 4. Januar kam es wieder zu Niederschlägen. Dies führte dazu, dass der Pegelstand der Seen und Flüsse tief ist, so auch der Limmat. Gemäss Gilles Tornare, Medienverantwortlicher der Regionalwerke AG Baden (RWB), lag die Wasserführung im Dezember bei 51m3/s – «und damit rund 40 Prozent unter dem fünfjährigen Mittelwert».

