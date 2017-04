Das vergangene Geschäftsjahr war nicht nur von Zahlen geprägt, sondern auch von Grossprojekten. Beispielsweise wurde das neue Grundwasserpumpwerk Tägerhardwald – ein Gemeinschaftswerk der Gemeinden Wettingen, Würenlos und Neuenhof – in Betrieb genommen. Weiter schloss das EWW den Neubau des Reservoir Birch ab und sanierte insgesamt 23 Quellen mitsamt deren Brunnenstuben und Einlaufbauwerken. «Die Infrastruktur ist nun auf dem neusten Stand», sagt der Geschäftsleiter. Damit sei die Wasserversorgung in Wettingen für die nächsten zehn bis zwanzig Jahren gesichert. «Was uns in Zukunft aber beschäftigen wird, ist die Wasserverteilung und das Leitungsnetz.» Es seien in den letzten Jahren zwar viele Leitungen ersetzt worden, jedoch nicht alle des insgesamt 142 Kilometer langen Netzes.

Energiewende beschäftigt EWW

Derzeit ist das Elektrizitäts- und Wasserwerk daran, die vom Wettinger Stimmvolk angenommene Rechtsformänderung zu vollenden. «Den Grossteil haben wir bereits 2016 gemacht. Nun geht es unter anderem noch darum, gewisse Vereinbarungen zu treffen und das Kapital zu erhöhen», sagt Wiederkehr. Die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft hat für die über 20 000 Kunden keine Auswirkungen: Die Aktien bleiben zu 100 Prozent im Besitz der Einwohnergemeinde.