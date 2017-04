Petition gegen Tempo 30 lanciert

Gegen das Vorhaben des Gemeinderats regt sich nun Widerstand: Die IG «Tempo 30 flächendeckend Nein» hat eine Petition lanciert und dabei nicht nur Unterschriftenbögen in sämtliche Haushalte verteilt, sondern ihr Anliegen auch auf der Online-Plattform www.petitio.ch platziert. «Wir kämpfen nicht prinzipiell dagegen an, dass der Gemeinderat Tempo 30 einführen will», sagt der Sprecher der IG, Gerhard Strebel. Denn man sei sich bewusst, eine Temporeduktion habe durchaus positive Aspekte. «Vielmehr stören wir uns daran, dass dies ‹flächendeckend› geschehen soll.» Zudem ist der IG ein Dorn im Auge, dass der Gemeinderat Tempo 30 mit einer öffentlichen Auflage erwirken will. Das hiesse, dass die Einführung durch die Hintertür erfolgen würde, obwohl sich die Stimmbevölkerung am 27. Februar 2005 mit 69 Prozent dagegen ausgesprochen habe, sagt Strebel.

Marlène Koller stimmt dem nicht zu: Die flächendeckende Einführung von Tempo 30 sei damals in den Kommunalen Gesamtplan Verkehr aufgenommen worden. «Wir luden zu einer Info-Veranstaltung ein, zudem lag der Plan öffentlich auf», blickt sie zurück. «Doch es blieb erstaunlich ruhig. Also gingen wir davon aus, dass ein Umdenken stattgefunden hat.» Auch, als das Budget 2016, das 35 000 Franken für ein Tempo-30-Gutachten enthält, bewilligt wurde, habe sich niemand dagegengestellt. «Wir haben zwar keine Infoveranstaltung gemacht, dass man uns aber vorwirft, der Gemeinderat hätte über die Massnahme zu wenig informiert, ist so nicht korrekt», sagt Koller.

Der Petitionär stört sich nicht nur daran, dass Tempo 30 flächendeckend eingeführt werden soll, sondern auch ob der möglichen Auswirkungen. Eine Verkehrsberuhigung auf dem gesamten Gemeindegebiet würde zu zahlreichen Einschränkungen führen, sagt Gerhard Strebel. Beispielsweise würden Fahrdienste für Senioren und gemeindeeigene Werkdienste leiden. Aber auch Landwirte und Privatpersonen, die Kommissionen tätigen müssen oder morgens zur Arbeit wollen. «Für sie wird Tempo 30 zu einem Hindernis», sagt er. Zudem würde es nicht überall Sinn machen, etwa in den Industriegebieten, wo niemand wohne. «Mit Einführung von Tempo 30 wird dem Benützer der Strasse nicht zugemutet, seine Geschwindigkeit der jeweiligen Situation anzupassen.»

Urnenabstimmung als Lösung?

Als Lösung schlägt die IG vor, auf die öffentliche Auflage zu verzichten. «Stattdessen könnte der Gemeinderat eine Vernehmlassung in den Quartieren durchführen und eine Volksabstimmung einberufen.» Frau Gemeindeammann stellt klar: «Eine Urnenabstimmung ist nicht möglich.» Wolle der Gemeinderat Tempo 30 einführen, sei dasselbe Verfahren anzuwenden wie bei baupolizeilichen Massnahmen – die öffentliche Auflage. «Daran kann nicht gerüttelt werden», sagt Koller.

Die Petition der IG stösst offenbar auf offene Ohren. In Strebels Briefkasten sind bereits über 60 Formulare mit mehr als 420 Unterschriften retourniert worden, auf www.petitio.ch unterstützen derzeit 53 Unterzeichnende das Anliegen «Untersiggenthal – Tempo 30 flächendeckend Nein». Zu den Gegnern gehört auch Toni Weber, der bereits 2005 dem Referendumskomitee angehörte. Er schreibt in einem Leserbrief: «In Untersiggenthal wurden in den vergangenen Jahren in einigen Quartieren Tempo-30-Zonen verfügt. Eine solche selektive Regelung scheint sinnvoll und ist situationsgerecht.» Diese quartierweise Betrachtung habe sich bewährt. Es stelle sich doch nun schon die Frage, wo die sachliche Begründung für die undifferenzierte Lösung «flächendeckend» liege.

Obwohl Tempo 30 Anfang 2018 eingeführt werden soll, zeigt sich Marlène Koller kompromissbereit: «Wir werden nun abwarten, wie sich die Petition entwickelt.» Danach werde die Lage analysiert und entschieden, ob der Gemeinderat diesbezüglich noch einmal hinter die Bücher muss.