Am vergangenen Wochenende summte und brummte es durchgehend im Tattoostudio «X-Skullz» an der Landstrasse in Wettingen: 56 Stunden und 30 Minuten lang tätowierte David Barrera Garcia (36) aus Madrid. Damit hat der Spanier den Weltrekord der längsten Tattoo-Sitzung von 54 Stunden gebrochen.

Am Freitag um fünf Uhr morgens steckte Garcia seine Tätowiermaschine ein und legte diese erst am Sonntagnachmittag wieder ab. Ohne zu schlafen, tätowierte er den Rücken seines Bekannten Roberto Perea Sanchez. Das Motiv: ein Tiger und das Gesicht von Sanchez’ Sohn.

«Ich machte mir mehr Sorgen um den Kunden als um den Tätowierer», sagt Daniel Rebetez, der das Studio zusammen mit Sabrina Mannino und Victor Cordeiro betreibt. So verzog Sanchez das Gesicht gegen Ende vor Schmerzen immer mehr. «Normalerweise liegt die absolute Schmerzgrenze bei rund zehn Stunden», erklärt Rebetez.