Es ist soweit: Nach rund sechs Jahren Planung wird am Montag an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung über die Gesamtrevision der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland abgestimmt. Doch die Vorlage steht auf der Kippe. Grund: Die IG Wohnliches Neuenhof hat angekündigt, die Revision an den Gemeinderat zurückzuweisen. Im Streitgespräch erläutert Werner Füllemann die Argumente der IG, während Manuel Capitanio betont, weshalb er die Revision für notwendig erachtet.

Herr Füllemann, Herr Capitanio. Bevor wir auf die Details eingehen: Wieso sind Sie zusammengefasst gegen beziehungsweis für die Gesamtrevision?

Werner Füllemann: Ich muss vorausschicken: Wir sind nicht grundsätzlich gegen Revisionen. Uns ist bewusst, dass schon von Gesetzes wegen etwas passieren muss. Nicht einverstanden sind wir damit, wie das Ganze jetzt umgesetzt wird, insbesondere wie das Thema «Verdichten» in Neuenhof gepusht wird. Uns scheint, dass mit der sogenannten Strategie «Vorwärts» ein Zwang geschaffen wurde, mit dem es jetzt kein Zurück mehr gibt. Noch immer wird als Ziel genannt, Neuenhof soll irgendwann mal ein urbaner Raum – quasi ein Stadtquartier von Baden – werden. Doch das entspricht gar nicht unserem Bedürfnis. Denn ein urbaner Raum ist eine grössere Stadt, wo auch ein sozialer Austausch stattfindet. Ein solches Vorhaben ausgerechnet in der ohnehin am dichtesten bebauten Gemeinde des Kantons umsetzen zu wollen, erachten wir als falsch.

Manuel Capitanio, sehen Sie Neuenhof künftig als urbanes Stadtquartier?

Manuel Capitanio : Das, was die IG als negativ beurteilt, sehe ich tatsächlich als Vision. Die Region Baden ist eines der Kerngebiete im Aargau, das sich massiv entwickelt. In Zukunft wird insbesondere im Limmattal nicht jede Gemeinde einzeln für eine Gesamtinfrastruktur besorgt sein. Als 2010 die «Strategie Vorwärts» lanciert wurde, war im Dorf eine regelrechte Begeisterung zu spüren. Ich frage mich, was passiert, wenn wir jetzt mit der Gesamtrevision der Nutzungsplanung auf halben Weg ein wichtiges Element aus dieser Strategie kippen? Wenn wir die Strategie nicht zu Ende führen, sind wir wieder am Punkt, wo wir 2010 waren. Ich bin überzeugt, dass Neuenhof mit der Revision die Chance hat, ein visionäres Projekt vorausschauend umzusetzen, was letztlich auch ein Standortvorteil bedeuten könnte.

Was ist denn an der Revision so visionär aus Ihrer Sicht?

Capitanio: Visionär ist das Thema der Kernstadt und der Agglomeration. Letztlich geht es doch darum, in den kommenden Jahrzehnten vorbereitet zu sein für die Entwicklung, die kommt. Allzu oft neigen wir doch dazu, erst dann zu handeln, wenn es gar nicht mehr anders geht. Hier hätten wir die Möglichkeit, etwas aufzugleisen, was jetzt noch nicht dringend nötig wäre.

Füllemann: Es stimmt, am Anfang war für die Strategie eine grosse Euphorie auszumachen, die wahrscheinlich auch Resultat der Enttäuschung über das knappe Fusions-Nein aus Baden war. Nichts gegen Visionen: Unsere Haltung ist aber eher pragmatisch und realistisch. Wir fragen uns einfach: Was soll weiteres Verdichten bringen? In den letzten 30 Jahren haben wir auch kräftig gebaut, trotzdem hat sich die finanzielle Situation der Gemeinde keinen Deut gebessert – im Gegenteil. Deshalb müsste man eher mal Innehalten, statt weiteres Wachstum zu fördern. Und vergessen sollte man auch nicht, dass auch mit der bestehenden BNO aus dem Jahre 1998 sehr viel verdichteter Wohnraum realisiert werden konnte und auch heute noch viel Gestaltungsraum besteht.