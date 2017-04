Wie der Stadtrat die Verwaltung organisiert, ist laut Gemeindegesetz und städtischer Gemeindeordnung seine Sache und nicht diejenige des Einwohnerrates. Dennoch fühlen sich dessen Mitglieder vor den Kopf gestossen, weil der Stadtrat die neue Verwaltungsorganisation publik machte, ohne vorher den Einwohnerrat oder eine der Kommissionen zu konsultieren. Über die Reorganisation informiert er erst an der Einwohnerratssitzung vom 30. Mai. Mit der Reorganisation werden einzelne Abteilungen neu unter eine Führung gestellt.

Die Führungsbreite für Verwaltungsleiter Christian Villiger ist von 19 auf 11 Abteilungen reduziert worden. «Damit ist bereits eine beträchtliche und sinnvolle Entlastung erreicht», erklärt Villiger selber. Allerdings sind ihm zwei neue Fachstellen angehängt worden: «Wirtschaftsbeziehungen», geführt vom bisherigen Standortmarketing-Leiter Thomas Lütolf, und «Portfolio-Prozess», eine Management-Methode, bei der Investitionen priorisiert werden, mit dem Ziel, Entscheidungsgrundlagen zu erhalten, damit Projekte optimal abgewickelt werden, geleitet von Thomas Stirnemann, der sich bislang als Leiter des Werkhofs bewährt hat.

Er habe sich im Jahr 2016 intensiv mit der Ausgestaltung der Verwaltungsorganisation befasst, teilt der Stadtrat mit. «Die Aufgaben, Verantwortungen und Kompetenzen wurden geklärt, die Aufbau- und Ablauforganisation analysiert und angepasst», schreibt er dazu in seiner Mitteilung. «Ressorts und Abteilungen sollen optimal zusammenarbeiten, denn sie leisten immer mehr Verbundaufgaben.» Die reduzierte Führungsspanne der Verwaltungsleitung soll eine qualitativ hochstehende und proaktive Führung zulassen, heisst es weiter. Die neue Organisation tritt per 1. Juli dieses Jahres in Kraft.