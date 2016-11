An der Gestaltung der Zukunft soll auch der nicht organisierte Teil der Bevölkerung teilnehmen, der meistens bei der Mitbestimmung zu kurz kommt. Die Diskussion um das Thema Stadtentwicklung soll aber nicht Parteien, Vereinen und Kommissionen überlassen werden, sondern nach aussen transparent sein. Darum wurde die gesamte Bevölkerung zur Startveranstaltung morgen Freitag, 18 Uhr, eingeladen.

Worum geht es? Die Kernfrage lautet, wie und wo sich die Stadt im Innern entwickeln soll. Zur Information dienen eine Ausstellung der Teambeiträge des Raumentwicklungskonzeptes (REK) und der Erhebungen, Prognosen und Thesen des Projekts Stadtfunktionen in der Halle der Alten Schmiede. Es soll ein Stimmungsbild mit Blick in die Zukunft der Stadt geschaffen werden. Der Abend wird abwechslungsweise gestaltet mit Referaten, Gruppendiskussionen und einer Podiumsdiskussion. Die Jugendlichen sind in diesem Prozess eine spezielle Zielgruppe. So werden am Vormittag zwei Bezirksschulklassen einen Workshop bestreiten; die Resultate werden am Abend präsentiert.