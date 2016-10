In Spreitenbach soll der Steuerfuss von heute 101 auf 108 Prozent im kommenden Jahr erhöht werden und 2019 auf 112 Prozent steigen. Weshalb das notwendig ist, erläuterte Stefan Nipp, Vizepräsident und Finanzvorsteher am Politapéro anhand des Finanzplanes 2017 bis 2020. Nur mit einer Steuerfusserhöhung kann die Gemeinde die erforderlichen Investitionen finanzieren. Es sind vor allem drei Projekte, die den Investitionsplan und damit den Finanzplan 2017 bis 2020 prägen: das neue Gemeindehaus, der Umbau des bestehenden Gemeindehauses in ein Schulhaus und die Sanierung des Hallenbades. Zusammen mit den weiteren Projekten werden somit rund 28,5 Millionen Franken investiert. Gemäss Finanzplan werden die Schulden von heute 12 Millionen Franken bis 2020 auf 39 Millionen Franken ansteigen, ohne Steuerfusserhöhung wären es 45 Millionen.