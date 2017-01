Es sind aufregende Wochen und Monate für die vereinigten Badener und Birmenstorfer Unihockeyaner. Erstmals überhaupt spielen sie in der 2. Liga Grossfeld. Mit dem primären Ziel jedes Liganeulings, den Klassenerhalt zu schaffen, traten sie im vergangenen Herbst zum ersten Spiel im Oberhaus an. Doch nun, nach zwei Dritteln der Saison, müssen sie ihren Fokus neu ausrichten: Plötzlich locken gar die Aufstiegsspiele in die 1. Liga.

Nach dem jüngsten 9:4-Heimsieg in der GoEasy-Arena gegen Schüpbach II liegt das Team von Spielertrainer Martin Egloff einen Punkt vor Brugg auf dem aufstiegsrundenberechtigten zweiten Rang. Dass es dermassen gut laufen würde, war nach einem veritablen Rumpelstart in die Saison mit zwei Niederlagen, nicht zu erwarten.

«Wir haben immer gewusst, was wir können», sagt Egloff, der das Team im zweiten Jahr führt, und fügt an: «Nervös wurden wir nie.» Das Glanzstück lieferte Baden-Birmensdorf im letzten Spiel des Jahres 2016 ab, als man auswärts das Kantonalderby gegen Aargau United gleich mit 7:1 gewann.