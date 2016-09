So würden die Parteipräsidenten einen guten Austausch pflegen und auch die Zusammenarbeit der beiden Fraktionen funktioniere sehr gut. «Die FDP verfolgt bei den Gesamterneuerungswahlen zwei Ziele: Erstens wieder eine bürgerliche Mehrheit im Stadtrat und zweitens einen bürgerlichen Stadtammann», so Steger. Diese Ziele würden sich mit den Zielen der anderen bürgerlichen Parteien in Baden decken.

«Dass wir uns im Herbst 2017 zusammen mit der CVP auf einen bürgerlichen Stadtammann-Kandidaten einigen, ist nicht ausgeschlossen.» Denn man müsse sich bewusst sein, dass das Ziel eines bürgerlichen Ammanns schwierig zu erreichen sei, wenn man nicht zusammenspanne.

Zu Ramseiers möglichen Ambitionen möchte sich Steger nicht äussern. Nur so viel: «Als grösste Einwohnerratsfraktion und Stadtpartei sind wir bestrebt, wieder mit zwei Stadträten in der Exekutive vertreten zu sein.»

Eine Frage, die es in sich hat

Auch CVP-Co-Präsident Simon Binder sagt, es sei denkbar, dass sich die Bürgerlichen im Herbst 2017 auf einen Kandidaten werden einigen können. Denn er könne nur bestätigen: Die Zusammenarbeit mit der FDP habe sich stark verbessert und funktioniere in der Tat sehr gut.

Auf die Frage, was er zu möglichen Ambitionen Reto Schmids auf das Stadtammann-Amt sagt, lässt sich Binder nicht auf die Äste hinaus. Die Frage hat es insofern in sich, als die CVP mit Vizeammann Markus Schneider und Matthias Gotter bereits über zwei Stadträte in der Exekutive verfügt und viele mit einer Kandidatur Schneiders rechnen.

«Es ist super für die CVP, dass Reto Schmid im Grossratswahlkampf so viel Gas gibt», sagt Binder. Zudem stehe es jedem frei, allfällige Ambitionen für das Stadtammann-Amt anzumelden. Die Situation zeige auch klar, dass die CVP alles andere als ein Personalproblem habe. «Und Fakt ist auch, dass unser Vizeammann Markus Schneider einen sehr guten Job macht und sein Ressort im Griff hat», betont Binder.