Dass Thomas Sigrist nochmals mindestens eine Amtsperiode das Präsidium übernehmen will, hat mehrere Gründe. «Nach der Einwohnerratssitzung habe ich viele aufmunternde Reaktionen von allen Seiten erhalten – von Politikern, von der Schule, den Elternräten oder aus meinem Umfeld», sagt der 50-jährige Wettinger. Auch auf der Strasse hätten ihn immer wieder Passanten angesprochen. «Das bestärkte mich, den Job nochmals mindestens vier Jahre lang zu machen.»

Zudem würden auf die Schule einige, spannende Herausforderungen zukommen, die er gerne angehen würde. So steht im nächsten Jahr die externe Schulevaluation an. Zudem will die Schule Wettingen die digitalen Medien ausbauen. Dabei geht es beispielsweise um die Frage, welche Klassen das Handy oder Tablet in welcher Form in den Unterricht mit einbeziehen. Zu den strategischen Zielen für die nächste Amtsperiode gehört auch der Aufbau einer Tagesschule, in der die Schüler mittagessen oder die Hausaufgaben betreut lösen. «Da stehen wir noch ganz am Anfang», sagt Sigrist.

EVP sammelt Unterschriften

Nicht nur Sigrist, sondern auch der EVP Wettingen stiess die Kürzung sauer auf. Die Partei sammelt nun Unterschriften für ein Referendum. «Die Schulpflege ist eine wichtige Behörde», sagt Fraktionspräsidentin Marie-Louise Reinert. Das Amt erfordere Erfahrung, Motivation und Zeit, insbesondere auch tagsüber. «Der Präsident kann seine Verpflichtungen nicht wahrnehmen, wenn er nicht sein berufliches Pensum reduziert.

Da braucht es auch eine angemessene Entschädigung.» Mit der vom Gemeinderat vorgeschlagenen Einsparung von rund 35 000 Franken bei der Pauschale und den Sitzungsgeldern war die EVP einverstanden. «Aber die zusätzliche Kürzung um einen Drittel beim Präsidenten und 20 Prozent bei den Mitgliedern – das geht zu weit.» Hinzu komme, dass die Arbeit nicht mehr auf sieben, sondern neu auf fünf Personen laste.

Damit das Referendum zustande kommt, braucht es 1251 gültige Unterschriften. Unabhängig davon ist für Thomas Sigrist klar: «Ich bin motiviert, nochmals zur Wahl anzutreten.»