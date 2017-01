Wer in Baden – oft auf den letzten Drücker – ein schönes Geschenk besorgen will, sucht nicht selten das Geschäft Ledergerber Decora in der Badstrasse auf. Seit fast 40 Jahren findet man hier auf zwei Etagen Wohnaccessoires, Heimtextilien, Bettinhalte sowie Deko- und Geschenkartikel.

Doch in diesem Frühling geht dieses Kapitel zu Ende. Das Badener Modehaus Ledergerber schliesst diesen Frühling sein Spezialgeschäft für Wohnaccessoires, die aber in Zukunft im Modehaus Ledergerber angeboten werden, heisst es in einer Medienmitteilung.

«Erschwerte Marktbedingungen»

«Mit der Zusammenlegung von Ledergerber Decora in Ledergerber Mode wollen wir einen Trend aufnehmen und innerhalb unseres Unternehmens in Baden eine Vorreiterrolle einnehmen», sagt Brigitte Knecht, seit 1998 Geschäftsleiterin von Ledergerber Mode.

Knecht verschweigt nicht, dass auch wirtschaftliche Gründe zu diesem Entscheid geführt