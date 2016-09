Bei perfekten Bedingungen – Radquer macht doch erst bei Regen und Schlamm so richtig Spass – ging gestern auf der Baldegg das sechste internationale Radquer über die Bühne. Trotz Regen und nicht allzu warmen Temperaturen strömten zahlreiche Zuschauer auf den Badener Hausberg. Bei den Elite-Frauen setzte sich zum dritten Mal die Italienerin Eva Lechner durch. Bei den Männern siegte der Belgier Klass Vantornout hauchdünn vor seinem Landsmann Eli Iserbyt. Nebst den Elite-Rennen wurde am Radquer in zahlreichen weiteren Kategorien gefahren. So auch in der Kategorie «Jedermann-Cross», die ebenfalls auf der Originalstrecke ausgefahren wurde.