Noch spielen die Schüler Fussball in der Mehrzweckhalle in Untersiggenthal. Doch bereits zieren bunt bemalte Bilder die Hallenwände. Denn am Wochenende findet hier die 30. Heidugger-Fasnacht statt.

Während morgen Freitag die Erwachsenen das Tanzbein am Heidugger-Ball schwingen, vergnügen sich am Samstagnachmittag die kleinen Narren am Kinderball. Doch das bunte Treiben steht unter einem schlechten Stern: Weil der Verein Heidugger-Clique keine Nachfolger finden kann, wird es wohl die letzte Heidugger-Fasnacht sein.

Muss kein Fasnächtler sein

Momentan besteht die Clique aus sechs Mitgliedern, doch zwei haben bereits ihren Austritt angekündigt. «Dann sind wir einfach zu wenig Leute, um solch einen Ball auf die Beine zu stellen», sagt Vereinspräsident Patrick Weber. Der 45-Jährige ist selbst seit 21 Jahren ein «Heidugger».

«Aber auch ich überlege mir, wie lange ich weitermachen will. Ich würde auch mal gerne auf der anderen Seite der Bar stehen», sagt Weber. Und das, obwohl er selbst kein «Fasnächtler» sei. Verkleiden sei nicht sein Ding. Doch genau diese Einstellung passt zur Heidugger-Clique, schliesslich ist diese für die Organisation der Bälle zuständig. «Man muss gerne etwas auf die Beine stellen, dann ist unser Verein das Richtige», so Weber.