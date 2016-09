Man werde dies auf jeden Fall in Erwägung ziehen. «Im kommenden Jahr werden wir mit diesen Interessengruppen zusammensitzen, ihre Anliegen diskutieren und versuchen, jene Spielregeln für den öffentlichen Raum in der Stadt zu definieren.» In diesem Rahmen könne man auch über solche Spielflächen für Strassenmusiker diskutieren, sagt Wegmann.

«Baden könnte Vorreiter sein»

Frank Powers antwortet auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, als Vertreter der Strassenmusiker mit an den Tisch zu sitzen: «Auf jeden Fall. Es ist eine gute Sache, und nur schon die Diskussion finde ich spannend.» Man müsse auf der Suche nach einer Lösung immer alle Seiten anhören. Es sei verständlich, dass ein Gastro- oder Kioskbetreiber keine Dauerbeschallung vor dem Eingang möchte.

«In Schweizer Städten haben es die Strassenkünstler allgemein nicht leicht. Baden könnte diesbezüglich eine Vorreiterrolle einnehmen.» Powers denkt an weitere Vorteile nebst einer belebteren Innenstadt: «Es gibt einige junge Talente in Baden, denen die Stadt eine grossartige Plattform bieten könnte, um in ungezwungenem Rahmen aufzutreten.» Viele würden sich anfangs nicht trauen, in einer Bar oder einem Klub vor Publikum zu spielen. «Die Strassen meiden sie oft, da die Regelungen von Stadt zu Stadt unterschiedlich sind, was die Musiker verunsichert.»

Zudem gebe es Profimusiker, die im Kurpark üben, die genauso gut auf einem definierten Platz in der Altstadt für die Passanten spielen könnten. Er glaube daran, dass Baden eine Lösung finden wird. «Dann werde auch ich wieder hier im öffentlichen Raum spielen», sagt der Musiker.