Der Aufprall war heftig, als am Samstagnachmittag ein 55-jähriger Autolenker bei Schloss Bickgut in Würenlos gegen eine Mauer krachte. So heftig, dass ein Teilstück der Steinmauer einbrach. Wieso der Autofahrer am hellichten Tag in die Mauer prallte, untersucht derzeit die Polizei. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet und beim 55-Jährigen eine Blut- und Urinprobe angeordnet.