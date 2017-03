Noch gilt der Ladenmix in Baden als gut, hält eine Studie über die Einkaufsstadt fest, welche die Abteilung Entwicklungsplanung mit dem Fachexperten Daniel Bechtold (Kreaprozess Standortentwicklung) vor über zwei Jahren durchgeführt hat. In der Innenstadt (inkl. Vorstadt) zählt man total 330 Betriebe: grosse und kleine Ladengeschäfte, Gastronomie und Dienstleistungen. Sie verteilen sich unterschiedlich auf die verschiedenen Teilgebiete: Zählt man im Gebiet Bahnhof Ost 135, so sind es in der Vorstadt (Mellingerstrasse) lediglich 27. Bei den Anbietern an Publikumsnutzungen sind gesamthaft gesehen zwischen 50 und 60 Prozent Detailhändler, und von denen liegt der Anteil der Modeanbieter bei 39 Prozent (zum Vergleich Altstadt Winterthur: 36%).

Unterschiede bestehen auch aufgrund der Lage: Während lokale Anbieter in der Altstadt mit 75 Prozent als dominant gelten, sind es in der Badstrasse 38 Prozent oder rund halb so viel; gesamthaft liegt ihr Anteil bei 58 Prozent, was als hoch gilt. Am meisten Filialbetriebe (regionale, nationale und internationale) gibt es an der Einkaufsmeile Badstrasse. Im Gebiet Bahnhof West profitieren dank vieler Arbeitsplätze die Gastrobetriebe. In der unteren Altstadt hat es primär Nischenangebote.

Das Angebotsniveau in Baden gilt zu 61 Prozent als «mittel-hoch» und «hoch», wobei die unterschiedlichen Niveaus zur Publikumsvielfalt beitragen. Die Frequenzmagnete in der Innenstadt sind die Grossanbieter Migros und Coop mit Coop City am Bahnhof sowie Manor am Schlossbergplatz, wobei Manor für den inneren Stadtbereich eine wichtige Magnetfunktion innehat.

Der Einkaufsort ist einer der gewichtigsten Faktoren, durch den sich die Stadt Baden als regionales Zentrum positionieren kann. Als punktuelle Konkurrenzstandorte gelten der Tägipark in Wettingen, der Markthof in Nussbaumen und mit einem Vollsortiment vor allem das Shoppi-Tivoli in Spreitenbach. Der Vorteil der Stadt Baden besteht in der Angebotsvielfalt und insbesondere im attraktiven Umfeld mit der Altstadtkulisse, der verkehrsfreien Innenstadt und der damit geschaffenen Flanier-Qualität. Die regionale Anziehung des Zentrums mit ihren Aussencafés wirkt ausserdem als Treffpunkt. (-RR-)