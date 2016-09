Doch ist es unter dem Strich nicht auch positiv, wenn Literatur(-kritik) in aller Munde ist und sich eine breite Öffentlichkeit für das Thema interessiert? Gegenüber der «Schweiz am Sonntag» sagt Jäggi: «Natürlich ist es für den Buchhandel gut, wenn Literatur und auch Sendungen wie der ‹Literaturclub› in einer breiten Öffentlichkeit diskutiert werden.» Auch begrüsse sie es grundsätzlich, wenn über Literatur kontrovers diskutiert werde. «Dabei kann man auch einmal übers Ziel schiessen. Aber man soll in der Sendung Bücher besprechen und nicht Menschen analysieren geschweige denn diffamieren.»

Sie sei jahrelang ein grosser Fan von Elke Heidenreich gewesen. «Doch schon nach der mehr als fragwürdigen Absetzung von Stefan Zweifel ist meine Begeisterung für sie merklich abgekühlt», so Jäggi gegenüber «Kleinreport». Sie erhalte auch von ihren Kundinnen und Kunden immer wieder Feedback auf die Sendungen und auch auf das Benehmen von Heidenreich. «Viele schauen den ‹Literaturclub› schon gar nicht mehr, weil sie wissen, dass Elke Heidenreich allen ins Wort fällt und auch sonst überkritisch ist.» Das funktioniere vielleicht in Deutschland, in der Schweiz komme das aber nicht gut an, ist Jäggi überzeugt.

SRF hält an Heidenreich fest

Jäggi steht mit ihrer Kritik nicht alleine da. So schrieb Guido Kalberer, Kulturchef beim «Tages-Anzeiger»: «Elke Heidenreich wird zur Hypothek für das SRF.» Heidenreich verwechsle Kategorien, schliesse vom Werk auf das Leben und würde unliebsame Literatur pathologisieren. Auch Manfred Papst, Literaturkritiker der «NZZ am Sonntag», fand in der letzten Ausgabe deutliche Worte: «Allein schon dieser Fauxpas hätte eine rote Karte verdient.» Das Schweizer Fernsehen habe als öffentlich-rechtlicher Sender die Pflicht, für die Einhaltung elementarer Regeln in der Diskussion zu sorgen. Heidenreich sei «eine unbelehrbare Wiederholungstäterin», so Papsts Verdikt.

Und wie reagiert das SRF auf diese Kritik? Gegenüber dem «Tages-Anzeiger» sagte Judith Hardegger, die Sendeverantwortliche von SRF: «Es gehört doch zu einer Diskussion, dass jeder und jede seine Meinung frei äussern darf.» Die anderen Teilnehmer hätten sofort Widerspruch eingelegt und betont, dass man Literatur nicht mit pathologischen Kriterien beschreiben könne. «Für uns ist Elke Heidenreich damit nicht untragbar geworden.»