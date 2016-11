Heute um 12 Uhr läuft die Anmeldefrist für die Gemeinderats- und Ammannwahl in Wettingen ab. Die Bevölkerung wählt am 18. Dezember sowohl einen neuen Gemeindeammann als auch ein neues Gemeinderatsmitglied als Ersatz für Markus Dieth (CVP). Letzterer wird ab 2017 als Aargauer Regierungsrat amten. Bis gestern sah es so aus, dass die CVP mit Roland Kuster als Ammann-Kandidat und Roland Michel als Gemeinderats-Kandidat konkurrenzlos durch die Wahlen marschieren kann.

Sie wurden an der ausserordentlichen Generalversammlung der Partei am Mittwochabend offiziell nominiert. Auch die FDP hielt an diesem Abend ihre Nominationsversammlung ab. Sie war nebst der BDP die einzige Partei, die – zumindest in Bezug auf die Gemeinderats-Ersatzwahl – Anlass zur Hoffnung auf einen Wahlkampf gab. Denn die übrigen Wettinger Parteien hatten bereits bekannt gegeben, dass sie keine Kandidaten in die aktuellen Wahlen schicken.