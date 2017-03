Die ABB Immobilien AG hat das Baugesuch für das seit langem geplante Hochhaus «Ost» und das Parkhaus Brown-Boveri-Platz eingereicht. Damit werden in den kommenden Jahren im Gebiet Baden Nord mehrere private Bauprojekte spruchreif: Die rund 250 Parkplätze auf den Verenaäckern werden mit dem Parkhausbau verschwinden, womit der Weg für die geplante Wohnüberbauung frei wird. Wohnbauten werden auch anstelle der Büropavillons an der Römerstrasse entstehen können.

Kernstück des Baugesuches ist das ABB-Hochhaus «Ost», das zusammen mit dem für später geplanten Hochhaus «Nord» dereinst die Skyline entlang der Bahnlinie Baden–Turgi bilden soll. Dank dem 66 Meter hohen Turm mit 12 000 Quadratmetern mietbarer Bürofläche können rund 700 Arbeitsplätze geschaffen werden. Gemäss Pressestelle der ABB habe das Projekt jedoch nichts mit Arbeitsplätzen der ABB Schweiz zu tun.

Das Projekt ist aus einem von der ABB Immobilien AG im Jahr 2009 veranstalteten Wettbewerb hervorgegangen. Ein Investor – der laut ABB noch nicht feststeht – wird Bau und Vermietung übernehmen. In diesem Jahr wird mit der Baubewilligung gerechnet, im Folgejahr mit dem Baubeginn.

Der Brown-Boveri-Platz kommt

Der nicht unwesentliche zweite Teil des Baugesuches betrifft den erwähnten Bau eines neuen Parkhauses unter dem Brown-Boveri-Platz beim Hauptzugang zum ABB-Areal, bekannt unter der Bezeichnung «Portier 1». Das Parkhaus wird knapp 500 Fahrzeuge fassen und primär über das bestehende Trafo-Parkhaus erschlossen, wobei eine Ausfahrt auch über den Bogenweg im ABB-Areal wegführt. Die Haselstrasse wird nicht zusätzlich belastet. Damit werden auf dem ABB-Areal die für total 8800 Mitarbeitende im Entwicklungsrichtplan errechneten 1720 Parkplätze zur Verfügung stehen, wie im kommunalen Gesamtverkehrskonzept das oberste Limit definiert wird.

Der Stadtrat sei froh, dass es nun in Baden Nord weitergehe, sagt Stadtammann Geri Müller: «Einerseits ist das ein wichtiges Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Baden.» Die Nachfrage für die Schaffung von Arbeitsplätzen sei gross, insbesondere für grössere Flächen in der Nähe zum Bahnhof, so der Stadtammann, was den Druck auf die Strassen etwas reduziere. «Andererseits wird die Umsetzung der Strategie Baden Nord mit Wohnen, Arbeiten und Begegnen weitergeführt.»

Die Investitionssumme für das Hochhaus beträgt etwa 65 Millionen Franken, weitere 26 Millionen wird das Parkhaus kosten. Bei diesem Projekt ist die Stadt Baden involviert, zumindest was den Deckel des Parkhauses betrifft. Der öffentliche Raum auf dem ABB-Areal ist mit der Entwicklungsrichtplanung gemäss Vertrag von der ABB Immobilien AG ins Eigentum der Stadt übergegangen. So soll über dem Parkhaus ein multifunktionaler Platz entstehen, der Aufenthaltsqualität aufweisen und für grössere Veranstaltungen genutzt werden kann. In einem Wettbewerbsverfahren hat die Stadt im Jahr 2011 das Projekt «Kelim» der Zürcher Büros Schmid Landschaftsarchitekten zur Realisierung ausgewählt. Im Investitionsplan sind für den Bau des Brown-Boveri-Platzes 3,8 Mio. Franken eingestellt.

Um fünf Jahre verzögert

Bereits im Sommer 2012 reichte die ABB Immobilien AG in der damaligen Aufbruchsstimmung den Gestaltungsplan und das Baugesuch für das Hochhaus und das Parkhaus ein, nachdem der revidierte Entwicklungsrichtplan für Baden Nord vom Kanton in Kraft gesetzt worden war (siehe Kontext oben). Doch das Vorhaben wurde durch eine Beschwerde der AXA, Grundeigentümerin neben der ABB Immobilien AG, blockiert. Es wurden Erschütterungen befürchtet während der Bauphase, durch die der Informatik-Provider von ABB und Alstom unter dem benachbarten Gebäude Quadro hätte Schaden nehmen können. Das Verhandlungsprozedere verkomplizierte sich, weil die Alstom-Zentrale sich in Paris befindet. Trotz langwieriger Verhandlungen konnte keine Lösung gefunden werden. Und in der Zwischenzeit erwies sich der Ausgleich des Platzbedarfs plötzlich auch nicht mehr so als akut.

Die Situation ist unterdessen insofern gelöst, als dass sich mit der Übernahme von Alstom durch General Electric das Provider-Problem gelöst hat.