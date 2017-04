Als Antwort auf die unerwünschte Konkurrenz durch Uber lancierte die Badener Taxi AG letzten Dezember in Zusammenarbeit mit der 7x7 Fahrdienste AG in Zürich und der Wielandbus AG in Fribourg die Taxi-App «go!».

Und so funktioniert diese: Nachdem man diese heruntergeladen hat (auf iOS- und Android-Betriebssystem möglich), registriert man sich als Erstes und hinterlegt sein Zahlungsmittel. Wenn man nun ein Taxi bestellen will, öffnet man die App, die immer den aktuellen Standort angibt. Ist das Ziel eingegeben, kann man den Fahrzeugtyp auswählen, worauf der Fixpreis angegeben wird.

Ist der Kunde einverstanden, drückt er auf «go», und die drei nächsten freien Taxifahrer erhalten eine Meldung. Jedoch sehen sie noch nicht, wohin die Fahrt geht. Sobald ein Chauffeur die Fahrt annimmt, erhält der Kunde eine Meldung, wann das Taxi bei ihm eintreffen wird. Drückt der Kunde nochmals auf «go», ist das Taxi bestellt.