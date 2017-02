Die CVP Baden entscheidet Ende März, ob sie Vizeammann Markus Schneider (51) oder Bernhard Schmid (41) ins Rennen um das Amt des Stadtammanns schicken will. Ein wichtiger Entscheid, wird doch die Hoffnung der Bürgerlichen auf den Schultern dieses Mannes liegen. Gestern nun hat Schmid ein Visionspapier «für die erfolgreiche Weiterentwicklung von Baden» präsentiert. «In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat das Ansehen der Stadt Baden in der Öffentlichkeit gelitten», schreibt Schmid einleitend. Die Dynamik der Stadt sei an zahlreichen Orten erlahmt. Darüber hinaus fehle es der Stadt Baden an einer klaren Positionierung.

Darum präsentiere er in seinem Visionspapier zehn politische Schwerpunkte, «die einerseits das Profil der Stadt Baden schärfen und andererseits helfen sollen, dass die Stadt verlorenes Vertrauen zurückgewinnt und sich in den kommenden Jahren erfolgreich weiterentwickelt».

Das sind Auszüge aus den zehn Punkten:

1. Baden wird wieder zur Bäderstadt

Angebote, die Baden als Bäder-, Wellness- und Wasser-Stadt unterstützen, umfassen nicht nur die um den Thermalbad-Betrieb geplanten Medical-Wellness-Leistungen, sondern insbesondere auch Sport- und Freizeitangebote, damit das Bäderquartier nicht zur «Spitalzone» wird (...) Die zahlreichen Sportvereine können einzeln oder im Verbund Gästeangebote erarbeiten, welche die Stadt koordiniert zur Verfügung stellt (...) Die Limmat als attraktive Flusslandschaft wird verstärkt in die Positionierung der Stadt einbezogen, ihre Uferzone aufgewertet (...) Ausserdem müssen die Bäder von ihrer reichen historischen Vergangenheit profitieren. Die Menschen sollen sehen, wie das Wasser aus dem Boden sprudelt, und sie können es mit Kleinangeboten auch kostenlos nutzen.

2. Baden wird Energie-Zukunfts-Stadt

Anstatt dass sich Baden nur über die forcierte Nutzung bekannter alternativer Energien als Energiestandort definiert, bietet die Stadt Rahmenbedingungen und Testfelder, die Innovation ermöglichen und nach aussen zeigen. Als Beispiel dient das Gelände Galgenbuck in Dättwil, wo ein ganzes neues Siedlungsgebiet als zukunftsweisende, vernetzte «Smart City» gebaut werden kann (...)