Das Abenteuer hängt übrigens in Form von vier grossformatigen Fotografien an der Wand in Kenny Eichenbergers Büro; ein Foto der Villa auf Ibiza dient als Desktop-Hintergrund seines PCs. Nicht, um damit anzugeben, stellt der Chef klar. «Die Fotos helfen im hektischen Alltag gegen Stress.» Übrigens genauso wie die Musik aus der Jukebox mit den Platten der Beatles, Rolling Stones oder von Glenn Miller.

Und natürlich Feng-Shui. Das Center in Wettingen ist nach Feng-Shui-Philosophie eingerichtet. Ein gutes Werbemittel? Gefragt, ob sie wirklich daran glauben, beginnen Vater und Sohn zu fachsimpeln, was wo und wie stehen muss. Er hätte kein Geld investiert, würde er den Nutzen nicht sehen, sagt er. Das Eichenbergersche Haus und die Villa auf Ibiza sind ebenfalls nach Feng-Shui-Regeln eingerichtet.

Der Herr im Haus

Kennys Werdegang mag eine Bilderbuchkarriere sein. Doch eines lässt ihn seit damals auf dem Kiesplatz in Buchs nicht los: Weil Autoverkäufer von einem Generalunternehmer abhängig sind, konnte er nie gänzlich der eigene Herr im Haus sein. «Mercedes-Benz, hat bei den Entscheidungen immer ein Wort mitzureden.» Das müsse man akzeptieren. «Oder dann lässt du das Autoverkaufen bleiben.»

Allerdings, so gesteht Kenny Eichenberger auf dem Weg zum Ausgang, wo er sich wenig später den «Kafi»-Versprecher leistet, sei er ein Nostalgiker. «Als ich jung war, träumte ich davon, Mercedes-Benz zu verkaufen.» Jetzt da er die Geschäftsleitung abgegeben hat, will er einen weiteren Traum realisieren. «Ich möchte ein Oldtimer-Center bauen. Am liebsten in Wettingen.» Bei den Oldtimern würde auch niemand anderes mitbestimmen.

Man darf gespannt sein, denn alles, was er macht, scheint er mit dem Hang zur Perfektion zu tun: So stammen die Bohnen des «feinen Käfeli» für seine Kunden aus Costa Rica. Den Plantagenbesitzer kennt Eichenberger persönlich, und er wusst auch daraus einen Werbespot zu drehen.