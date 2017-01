Fleisch ist auch Vertrauenssache

Doch was sagen die Fachgeschäfte in der Region zum Vorfall in der Manor Baden? Für Hans Höhn, Inhaber der gleichnamigen Metzgerei in Untersiggenthal, ist es unverständlich, dass so etwas passieren kann. «Damit schneidet man sich ins eigene Fleisch.» Schliesslich müsse jeder Metzger für seine Produkte geradestehen. «Es ist meine Pflicht, zu kontrollieren, dass das zum Verkauf stehende Fleisch stets frisch ist.» So sei für ihn auch tabu, Produkte, die bereits mehrere Tage in der Auslage stehen, zu marinieren und diese als frisch zu verkaufen.