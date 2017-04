Ab morgen kehrt «Bauen und Wohnen» nach Wettingen zurück. In sechs Hallen und auf dem Aussengelände des Sport- und Erholungszentrums Tägerhard präsentieren 330 Aussteller Neuheiten, Informationen und Produkte zu folgenden Themen: Hausbau, Gebäude erneuern, Energieverbrauch reduzieren, schöner Wohnen, Küche, Bad und Garten. Erwartet wird ein durchmischtes Publikum: vom Architekten bis hin zu Familien. Neben der Ausstellung, die am Donnerstag und Freitag von 13 bis 20 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist, lädt «Bauen und Wohnen» zu verschiedenen Fachvorträgen ein. Diese finden mehrmals täglich in der Wettingerstube beim Eingang zur Halle 2 statt, dauern 45 Minuten und sind kostenlos. Im selben Saal wird am Freitag von 10.30 bis 12.30 Uhr zudem die Veranstaltungsreihe «Forum Architektur» durchgeführt. Der Messeeintritt ist am Donnerstag gratis, an den restlichen Tagen kostet er 10 Franken. Kinder bis 16 Jahre, die von Erwachsenen begleitet werden, können die Frühlingsmesse kostenlos besuchen. (ces)