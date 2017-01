Die Bise, die dem Limmatknie entlang blies, machte alles noch bitterkälter, als es schon war. Ein letztes Mal beleuchteten ein paar Sonnenstrahlen das «Römerbad». Fensterlos und ausgeräumt schien das rund 80 Jahre alte Gemäuer auf seinen Abbruch nur noch zu warten. Erwärmend mochte einzig der Gedanke an das warme Thermalwasser sein, das an diesem Ort aus den Quellen sprudelt und in etwas mehr als zwei Jahren das neue Bad speisen wird.

Ein Blick in die Reihen der Spatenstich- oder vielmehr Abbruch-Gäste liess auf die Bedeutung des Aktes schliessen. Verwaltungsräte der Verenahof AG, Mitglieder des Stiftungsrates Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden, die seit fünf Jahren nicht ohne Grund den Zusatz «Baden» im Namen trägt, Beteiligte der Stadt, allen voran der Bauverwaltung, Unternehmer und Anwohner waren zugegen. Der einzige wichtige Abwesende war derjenige, der am meisten Energie in dieses Projekt gesteckt hatte, ohne den es kaum zu diesem Augenblick gekommen wäre: Benno Zehnder, ehemals VR-Präsident der Verenahof AG und Initiant.