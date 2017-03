Die Uhren sind ein weiteres Produkt in der Reihe der «Stadtbaum»-Unikate. «Natürlich haben wir ganz verschiedene Ideen, die wir realisieren», sagt Stefan Benninger. «Am Ende soll es für jeden, der ein Erinnerungsstück vom Mammutbaum haben möchte, etwas geben», ergänzt Stephan Müller. So hat das Team vor einem Jahr die sogenannten Starterkits aus den Samen des Baums entworfen.

Die Idee: Jeder kann seinen eigenen Mammutbaum pflanzen. Aus den Mittelästen des Baums hat das Duo in Zusammenarbeit mit der Arwo in Wettingen Smartphone-Halter mit einem kleinen Verstärker zum musikhören hergestellt. 50 Stück waren es ursprünglich, die man auf der Website Stadtbaum.ch für 39 Franken bestellen konnte. Die Meisten sind bereits verkauft. Die Uhren samt Lederetui wird man erst im Mai in ausgewählten Geschäften in Baden und auf Stadtbaum.ch kaufen können.

Pläne für Badenfahrt

Auch für die Badenfahrt arbeitet das Stadtbaum-Duo gemeinsam mit einem jungen Badener Schreiner bereits an einem weiteren Design-Stück und will dabei das Motto «Versus» aufgreifen. «Wir wollen den Badener Stadtturm als Deko-Gegenstand aus Holz und Beton entwerfen.»

Geduld braucht es noch bei den geplanten Möbelstücken, von denen die beiden Design-Liebhaber bereits sprachen, als der Mammutbaum am Schulhausplatz gefällt wurde. «Das Holz braucht länger zum Trocknen als angenommen», sagt Benninger. Wenn es 2018 soweit ist, will das Team unter anderem mit der Glaeser Wogg AG in Dättwil zusammenarbeiten. «Wir finden es sehr gut, dass der Möbelhersteller seine Lehrlinge von Anfang an in den gesamten Produktionsprozess einbezieht», sagt Müller. Das wolle man unterstützen.

Der Gewinn aus den Produkten wird in neue «Stadtbaum»-Projekte reinvestiert und von jedem verkauften Artikel fliesst ein Betrag an die Stadt Baden für die Pflanzung neuer Bäume.