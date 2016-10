Hat die Schulglocke geläutet und sich der Schulhausplatz geleert, dann erwacht der kleine Kellerraum – besser bekannt als Bierkeller – unter der Mehrzweckhalle zum Leben: Dort finden während der Wintermonate regelmässig Konzerte statt. Diese werden im Rahmen des Kulturkreises Untersiggenthal unter dem Namen «Live im Chäller» organisiert. Morgen nimmt die Veranstaltungsreihe zum ersten Mal die grosse Bühne in der Mehrzweckhalle in Beschlag: Denn sie feiert ihr 20-jähriges Jubiläum. Bis Samstagabend treten Bands aus der Region auf und an zwei Bars und Foodständen können sich die Besucher verpflegen. Am Samstagnachmittag gibt es für alle Interessierten auch noch einen Trommelworkshop.

Einer der Hauptinitianten der Veranstaltungsreihe ist Micha Plüss. Seine Eltern gründeten den Kulturkreis 1978. «Mir fehlte die Live-Musik im Programm», sagt Plüss. Deshalb rief der diplomierte Förster 1996 die Konzertreihe ins Leben. Diese hiess damals noch «Live im Bierchäller». Aus Jugendschutzgründen habe man vor einigen Jahren aber das «Bier» aus dem Namen gestrichen, erklärt Plüss. Denn seit einiger Zeit treten auch jugendliche Musiker als Vorbands im Keller auf. Damit sollen Jugendliche aus der Region die Chance bekommen, auf einer Bühne zu spielen. «Sie müssen einfach mehr können, als nur auf einer Blockflöte ein Liedchen trillern», sagt Plüss mit einem Augenzwinkern.