Herr Fritschi, in Schweden sind fast die Hälfte aller Mitarbeiter in technischen Berufen Frauen. In der Schweiz liegt der Anteil bei weniger als zehn Prozent. Warum hinkt die Schweiz hinterher?

Ingo Fritschi: Das Rollenbild in der Schweiz ist traditionell und veraltet. Deshalb interessieren sich nach wie vor wenig junge Frauen für Berufe wie Elektronikerin, Informatikerin oder Konstrukteurin. Sie wählen eher stereotypische Berufe wie beispielsweise als Büroangestellte oder in der Mode-Branche. Dabei sind die Frauen, die bei uns die Ausbildung machen, meist überdurchschnittlich gut.

Was machen Länder wie Schweden besser als wir?

In der skandinavischen Gesellschaft ist es für Frauen ganz selbstverständlich, dass sie nach der Geburt eines Kindes regulär weiterarbeiten. Für sie ist es normal, sich sehr eigenständig zu bewegen, das heisst, auch Familie und Job unter einen Hut zu bringen. Und dadurch, dass diese Frauen auch die besten und interessantesten Jobs anstreben, hat es auch in Technik-Berufen viel mehr Frauen in diesen Ländern.