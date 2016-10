Also fragen wir Gemeindeammann Robert Müller. Dieser kennt sich schliesslich mit Bäumen bestens aus, pflegt und hegt er doch zusammen mit seiner Frau einen Obstgarten – vor allem Hochstammbäume – mit knapp 100 Sorten.

«Das mit dem Baum ist in der Tat bedauerlich», räumt Müller ein. Ob er denn letztlich die Erlaubnis zum Fällen gegeben habe? «Nein, die Bauleute haben in Eigenregie gehandelt und das Problem aus ihrer Sicht pragmatisch gelöst.» Er habe die Verantwortlichen denn auch ins Gebet genommen, denn so gehe das natürlich nicht. Gleichzeitig betont Müller: «Der Baum war aber nicht mehr bei allerbester Gesundheit und stand nicht mehr gut im Saft.»

Etwas Gutes hat der gefällte Baum aus Müllers Sicht vielleicht doch: Denn als Pate für einen neuen Baum konnte kein Geringerer als Bundesrat Ueli Maurer gewonnen werden. «Wenn wir den Setzling nicht zu einer unchristlichen Zeit pflanzen, will Maurer für das Setzen des Baums unserem Dorf nochmals einen Besuch abstatten.» Alt dürfte aber auch der neue Baum nicht werden. Denn schon in 25 Jahren steht das nächste Schützenfest an.