Ein jahrelanger Rechtsstreit ist zu Ende, das Kurtheater in Baden kann um- und ausgeabut werden. Sämtliche Vorinstanzen haben gemäss Bundesgericht nicht willkürlich entschieden. Das Interesse des Anwohners an der Vermeidung der teilweisen Beschattung seines Gebäudes und der Beschränkung der Aussicht seien als weniger gewichtig zu qualifizieren als die öffentlichen und privaten Interessen an der Errichtung des Erweiterungsbaus des Kurtheaters mit den vorgesehenen Dimensionen.