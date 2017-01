Den Begriff «Meilenstein» sollte man zurückhaltend verwenden. Doch der 5. Januar darf für das Kurtheater Baden durchaus als solcher bezeichnet werden. An diesem Tag nämlich hat das Bundesgericht in Lausanne die Beschwerde gegen den Um- und Ausbau des Kurtheaters letztinstanzlich abgewiesen.

Somit endet ein jahrelanger Rechtsstreit, in dem ein Anwohner vor allem die Notwendigkeit und somit insbesondere Höhe und Volumen der geplanten Hinterbühne in Zweifel stellte. Das Bundesgericht musste die Frage klären, ob die Vorinstanz – das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau – willkürlich entschieden hatte.

In seinem 16-seitigen Urteil, das der Redaktion vorliegt, kommt das Bundesgericht ganz klar zum Schluss: «Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz nicht in Willkür verfiel, wenn sie annahm, die privaten Interessen des Beschwerdeführers an der Vermeidung der teilweisen Überschreitung der zulässigen Beschattung und der Beschränkung der Aussicht seien als weniger wichtig zu qualifizieren als die öffentlichen und privaten Interessen an der Errichtung des umstrittenen Theaterbaus mit den vorgesehenen Dimensionen.»