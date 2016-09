Die Eismaschinen-Firma "Meister Kälte+Klima" aus Neuenhof weist jegliche Schuld von sich. "Wir haben Herrn Eggenschwiler mitgeteilt, dass die Eismaschine nicht die Ursache für das schlechte Testergebnis sein kann. Dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen", sagt Werner Meister, Inhaber der Firma auf Anfrage der az.

Die Maschine sei erst vor rund zwei Monaten in der Reiningung gewesen. Werner Meister vermutet, dass etwas mit den Leitungen nicht in Ordnung sei. "Das Haus ist ja schon sehr alt. Ich habe Herrn Eggenschwiler geraten, bei der Verwaltung nachzufragen."

Dass etwas mit der Leitung nicht stimmt, wäre zumindest möglich, wie Gemperle auf Tele M1 erklärt. Es könnte gemäss dem Stv. Kantonschemiker möglich sein, dass sich in einer alten Leitung ein "Biofilm" gebildet hat, der die Verunreinigungen verursacht. Dies vermutet der Wirt des Restaurants «Nix in der Krone» in Lengnau, der von "Saldo" ebenfalls schlechte Werte übermittelt bekam.