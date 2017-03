Eine ausgewogene Bevölkerungsstruktur sei zudem wichtig, weil der Anteil der Einwohner über 65 bis vor kurzem noch sehr hoch war. «Die Folgen davon sind verhältnismässig hohe Gesundheitskosten, die jeder Steuerzahler mittragen muss.» Warum die Zahl der Bewohner der Generation 65+ so stark geschrumpft ist, lässt sich nicht abschliessend erklären. Gemeinderat Walter Vega: «Weil in unserer Gemeinde sehr viele alte Menschen leben, verzeichnen wir auch verhältnismässig viele Todesfälle. Nur so kann ich mir die Abnahme erklären.»

So erfreulich die Zunahme der jungen Generation im Dorf auch ist, sie hat auch Folgen: Es braucht mehr Schulraum. Vorerst stellt die Gemeinde diesen zusätzlichen Platz mit Provisorien zur Verfügung.